В Ярославле затопило торговый центр и дорогу

В Ярославле затопило цокольный этаж торгового центра «РИО» на Тутаевском шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии города. О том, что в торговом центре произошло затопление рассказали жители Ярославля в соцсетях. Очевидцы выкладывают фотографии и видеозаписи чрезвычайного происшествия. Вода также подтопила территорию, прилегающую к ТЦ. Частично затопленным оказался участок Тутаевского шоссе.

По предварительной информации, затопление произошло сегодня, 30 января, около 12 часов. В пресс-службе рассказали, что прорвало трубу с холодной водой. Поврежденная труба находится на балансе торгового центра. В связи с аварийной ситуацией специалисты Водоканала выехали на место и перекрыли воду.

«Авария произошла на внутренних сетях ТЦ "Рио", сейчас на месте дежурят специалисты предприятия "Риогс", чтобы следить за ситуацией и заняться откачкой воды с проезжей части, в случае, если с потоком не справятся ливневки»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

В торговом центре «Рио» сообщили, что аварийная бригада занимается выяснением причин ЧП, принимаются все возможные меры к оперативному устранению последствий. Для посетителей пока полностью закрыт цокольный этаж. Первый и второй этажи ТЦ работают в прежнем режиме.

София Бастрыгина