МЧС продлило экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Кубани

В горах Краснодарского края с 6 по 9 марта действует экстренное предупреждение по лавиноопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ РФ по краю. Речь идет о высоте более 2,5 тыс. м, исключая Сочи.

Жителей и гостей края просят следить за прогнозами погоды, не выходить в горы во время снегопада и избегать мест возможного схода лавин (склоны крутизной 30-45 градусов).

В случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный): «01» - единый номер пожарных и спасателей, «101» - единый номер пожарных и спасателей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, до конца дня 6 марта 2021 года в большинстве районов Краснодарского края ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные местных метеорологов.

Наталья Решетняк