МЧС Кубани предупреждает о дожде, мокром снеге и ветре

До конца дня 6 марта 2021 года в большинстве районов Краснодарского края ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные местных метеорологов.

Вечером 6 марта местами прогнозируется налипание мокрого снега. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °, местами в восточной половине края 0…-5 °; днем +10…+15°, на Азовском побережье +5…+10°.

В целях оперативного реагирования сил при возможных чрезвычайных ситуациях с 5 по 9 марта ГУ МЧС РФ по краю переведено в режим «Повышенная готовность».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в некоторых районах Краснодарского края 7 и 8 марта ожидаются морозы до -13°C. Кроме того, в течение первой половины марта в регионе прогнозируют дожди, мокрый снег и местами снег.

Наталья Решетняк