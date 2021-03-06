У здания парламента Армении в Ереване начался митинг оппозиции, на который собралось около 2 тыс. человек, передает ТАСС. На место прибыла полиция, пока обстановка спокойная. По данным агентства, у большинства полицейских нет оружия и защитной экипировки.

Также к зданию парламента направляется несколько сотен отставных военных, которые ранее сегодня участвовали в акции в поддержку главы Генштаба Оника Гаспаряна. Они намерены дойти до резиденции президента Армении Армена Саркисяна, расположенной неподалеку от парламента. У резиденции уже усилили охрану, сообщает агентство «Sputnik Армения».

Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале, когда Генштаб ВС потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба. Его отставку инициировали после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

О ситуации в стране читайте в материале “Ъ” «Армения застряла между прошлыми и нынешним».