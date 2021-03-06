Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает о сервисах The Lauren Look и Vestiaire Collective.

Ralph Lauren запускает прокат собственной одежды, а владелец Gucci инвестирует в сервис по продаже подержанных товаров. Мир моды трансформируется прямо на наших глазах. На первый план выходят шеринговая экономика и разумное потребление.

Клиенты The Lauren Look смогут арендовать вещи из самой демократичной линейки бренда. Для этого им нужно будет оформить подписку за $125 в месяц. На их выбор на сайте будет предложено около 600 позиций повседневной и домашней одежды и вечерних нарядов. Подписчики смогут раз в месяц отбирать в виртуальном гардеробе 10 вещей и через несколько дней получать четыре из них. Заказать новые товары можно будет только сдав старые. Если же что-то особенно придется по душе, и возникнет желание это купить, то можно рассчитывать на скидку 30% от изначальной цены.

Тем временем французский конгломерат Kering, в который входят Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другие крупные бренды, приобрел 5% акций сервиса перепродажи подержанной одежды и сумок Vestiaire Collective. По словам руководства Kering, эта сделка абсолютно в духе времени — покупка б/у в сфере люкса уже очевидный тренд, особенно среди молодежи. Они прогнозируют рост продаж сервиса вдвое. В целом же рынок «роскошного секонд-хенда» к 2025 году будет оцениваться в $60 млрд.