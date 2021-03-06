На Кубани за сутки от COVID-19 умерли 14 человек

По данным на 6 марта 2021 года в Краснодарском крае общее число подтвержденных летальных случаев от коронавируса составило 2014. За последние сутки в регионе скончались 14 человек, сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре умерли трое мужчин в возрасте 70, 84 и 89 лет и 57-летняя жительница Горячего Ключа. Две жительницы Геленджика 62 и 75 лет скончались в ковидном госпитале Крымска. В Туапсе не удалось спасти 82-летнего мужчину, 66-летний житель Мостовского района умер в Лабинске. В больнице Усть-Лабинска скончалась 62-летняя местная жительница. В Северском районе умерли две женщины в возрасте 81 и 83 лет. В медучреждениях Сочи зафиксированы смерти двух женщин 71 и 80 лет и 61-летнего мужчины.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край вновь оказался на 17 месте среди 85 регионов в России по суточному приросту заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за сутки на Кубани заболели 140 человек. Всего с начала пандемии подтверждено 39 295 случаев заболевания коронавирусом. 34 267 человек выздоровели.

Наталья Решетняк