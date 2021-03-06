В Белоруссии возбудили дело против бывших силовиков, не поддержавших Лукашенко

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении бывших силовиков, уехавших из страны. Они являются членами организации BYPOL, созданной силовиками, не поддержавшими белорусского президента Александра Лукашенко и уволившимися в знак протеста. В числе фигурантов дела — бывший сотрудник прокуратуры Олег Талерчик и следователь Игорь Лобан. Точнее число фигурантов не приводится.

В пресс-релизе Генпрокуратуры говорится, что возбуждено дело о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). По данным ведомства, подозреваемые в ходе видеоконференции в интернете «для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности». Расследованием дела будет заниматься Следственный комитет.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК страны объявил победителем действовавшего президента Александра Лукашенко. Сторонники оппозиции считают итоги голосования сфабрикованными и называют победительницей Светлану Тихановскую. После выборов в стране прошли массовые акции протеста.

О развитии ситуации в Белоруссии читайте в материале “Ъ” «Патриотизм — последнее прибежище президента».