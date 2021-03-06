Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек на пуски ракет

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что политика США на рынке пусковых услуг стала стимулом для сокращения издержек в российской ракетно-космической отрасли. Таким образом господин Рогозин прокомментировал публикацию о том, что NASA резко повысило цены на услуги по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Журнал SpaceNews ссылается на заявление NASA, в котором говорится, что предыдущая ценовая политика, действовавшая с июня 2019 года, «была предназначена для стимулирования рынка, но эти цены изначально планировалось скорректировать, так как они не покрывали полностью используемые NASA ресурсы для доставки грузов». О повышении цен было объявлено 25 февраля. Стоимость перевозки 1 кг груза до станции выросла с $3 тыс. до $20 тыс., обратно со станции — с $6 тыс. до $40 тыс. Один час рабочего времени членов экипажа повысился с $17,5 тыс. до $130 тыс.

По мнению главы «Роскосмоса», под стимулированием рынка США подразумевали его «зачистку» от всех «неамериканских конкурентов», после чего решили вновь поднять цены «до почти естественного уровня». «Тем не менее политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело — в России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса". И за это нужно партнерам сказать спасибо»,— написал Дмитрий Рогозин в Telegram.

20 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным господин Рогозин рассказал, что в 2021 году «Роскосмос» планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, ожидается, что в этом году Россия возобновит лунную программу. Согласно российской космической стратегии, к 2030 году планируется создание корабля нового поколения для обеспечения пилотируемых пусков на Луну.

О стратегии России в космосе — в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».