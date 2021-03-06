Reddit наняла финансового директора для подготовки возможного IPO

Соцсеть Reddit наняла первого в своей истории финансового директора, сообщается в блоге компании. Им стал Дрю Воллеро, ранее он был финансовым директором Snap (владеет мессенджером Snapchat) и готовил компанию к IPO.

Компания уточнила, что господин Воллеро создаст команду, которая будет заниматься финансами в разных областях, в том числе налогами, аудитом, планированием, продажами, закупками и отношениями с инвесторами. «Дрю — идейный лидер отрасли, имеющий опыт создания глобальной финансовой структуры для быстрорастущих компаний»,— сказал соучредитель и генеральный директор Reddit Стив Хаффман.

В четвертом квартале 2020 года доходы Reddit от рекламы выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а число пользователей превысило 52 млн человек. Компания отмечает, что рост ускоряется, поэтому необходимо развивать возможности для поддержания более «глобального, крупного и разнообразного бизнеса».