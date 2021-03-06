Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Англии
29-й тур. «Вест-Бромвич»—«Эвертон» 0:1 (Ришарлисон, 65). «Ливерпуль»—«Челси» 0:1 (Маунт, 42). Перенесенный матч 33-го тура. «Фулхем»—«Тоттенхем» 0:1 (Адарабиойо, 19 (автогол)). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 65 очков (после 27 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 51 (27). 3. «Лестер» — 50 (27). 4. «Челси» — 47 (27). 5. «Эвертон» — 46 (26). 6. «Вест-Хэм» — 45 (26). 7. «Ливерпуль» — 43 (27).
Кубок Испании
1/2 финала. Ответный матч. «Леванте»—«Атлетик» 1:2 (Марти, 17 — Рауль Гарсия, 30 (автогол); Беренгер, 112). Первый матч 1:1.
17 апреля в финале встречаются: «Атлетик»—«Барселона».