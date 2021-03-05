РФПИ провел переговоры с канцлером Австрии по «Спутнику V»

В Вене прошли переговоры канцлера Австрии Себастьяна Курца и делегации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Стороны обсудили тему российской вакцины «Спутник V».

«Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе»,— сообщил пресс-секретарь российского посольства Лев Терехов «РИА Новости».

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сегодня, 5 марта, сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с австрийскими партнерами о применении вакцины «Спутник V». Господин Курц ранее сказал, что ведет переговоры по поставкам препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Он проводил переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

EMA вчера, 4 марта, сообщило о начале экспертизы «Спутника V». Регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность. Вместе с тем два европейских государства уже одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия. «Спутник V» зарегистрирован больше чем в 40 странах.

О проверке EMA — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».