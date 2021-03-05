Клиенты принесли бирже рекордные комиссионные

Массовый приток инвесторов на фондовый рынок обеспечил Московской бирже рост объемов торгов по всем рынкам. В результате по итогам 2020 года торговая площадка получила рекордный размер комиссионного дохода — 34 млрд руб. Чистая прибыль биржи возросла до 25 млрд руб., из нее она выплатит рекордные дивиденды по акциям — 21,5 млрд руб. По мнению аналитиков, этот год у биржи также может быть успешным.

Московская биржа в пятницу объявила финансовые результаты 2020 года по МСФО. Рост доходов на всех рынках позволил бирже показать рекордный комиссионный доход — до 34,3 млрд руб., что на 31% выше показателя предшествующего года. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла рекордных 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года. Одновременно на фоне снижения процентных ставок биржа отчиталась о снижении чистых процентных доходов на 15,3%, до 14,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль торговой площадки увеличилась на 13,8%, до 25,17 млрд руб. Это третий результат за всю историю биржи — больше прибыли удалось получить в 2015 и 2016 годах.

По словам финансового директора биржи Максима Лапина, основными факторами ускорения роста комиссионного дохода во втором полугодии 2020 года стали дополнительный оборот, принесенный частными инвесторами, высокая активность на рынке первичных размещений облигаций и увеличение влияния корпоративных клиентов на ряд рынков. По его словам, рынок акций стал лидером по темпам роста и продемонстрировал почти двукратное увеличение комиссионного дохода (4,2 млрд руб.— “Ъ”), что стало хорошей иллюстрацией массового притока частных инвесторов на биржу.

Аналитики оценили отчетность Московской биржи как довольно сильную.

По мнению аналитика «Финама» Игоря Додонова, опубликованные ранее хорошие операционные результаты за январь и февраль позволяют рассчитывать, что высокие темпы роста финансовых показателей сохранились и в первом квартале текущего года. Старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин также отмечает, что текущий год также может стать успешным для биржи, поскольку рост объемов торгов продолжается — за январь-февраль превысил 30%. «Могут начать расти и процентные доходы, потому что, скорее всего, цикл снижения ставок закончен и может начаться обратное движение»,— считает он.

Наблюдательный совет Московской биржи в четверг предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 руб. на одну акцию, что является рекордным показателем за всю историю биржи.

Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 21,5 млрд руб., или 85% чистой прибыли за 2020 год.

За 2019 год дивиденды составили 7,93 руб. на акцию. Собрание акционеров состоится 28 апреля. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании,— 5 апреля 2021 года.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев