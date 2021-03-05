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Глава администрации Кировского района Ленобласти отправлен под арест

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу главу администрации Кировского района Ленобласти Алексея Кольцова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под арестом Кольцов пробудет до 2 мая.

Следствие полагает, что в результате бездействия главы администрации у МУП «Водоканал Кировского района» появилась задолженность в размере 634,5 млн рублей. В итоге, МУП было в сентябре признано банкротом. Кольцов причастность не признал и против ареста возражал.

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