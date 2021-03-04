Главу администрации Кировского района Ленобласти задержали по делу о банкротстве «Водоканала»

В Ленинградской области задержали главу администрации Кировского муниципального района. Заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его подозревают в бездействии при банкротстве муниципального унитарного предприятия «Водоканал Кировского района» — его задолженность превысила 600 млн руб.

«Зная о том, что деятельность унитарного предприятия убыточна и вела к его фактическому банкротству, чиновник, преследуя корыстный мотив, вопреки интересам службы, не принял мер к расторжению и оспариванию в судебном порядке необоснованных договоров, заключенных унитарным предприятием, изъятию муниципального имущества из хозяйственного ведения унитарного предприятия, а также к смене его руководства»,— говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. Утверждается, что в результате «преступного бездействия» образовалась задолженность в 600 млн руб., предприятие было обанкрочено.

Фамилию задержанного в СКР не приводят, но уточняют, что он работает в должности до сих пор. На сайте Кировского района главой администрации указан Алексей Кольцов.

В 2020 году по делу «Водоканала» был задержан гендиректор унитарного предприятия. Под домашним арестом находится директор ООО «Водоканал Невский». Их подозревают в создании искусственной кредиторской задолженности.