«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта повысит топливный сбор, включаемый в цену билетов на внутрироссийские рейсы, на 10%, сообщил представитель компании. Новый топливный сбор в эконом-классе составит 1650 руб.

«Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса эконом увеличение составит 150 руб. за сегмент»,— передает «РИА Новости» сообщение представителя группы.

Текущий размер топливного сбора для билетов в экономклассе (1500 руб.) был установлен в апреле 2020 года, на фоне распространения коронавируса и снижения полетов. Компания снизила топливный сбор более чем на 40%. Представитель «Аэрофлота» объяснил необходимость повышения сбора в 2021 году ростом средней цены на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах.