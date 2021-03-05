Замдиректора «Газпром газораспределение Киров» обвинили в подкупе

Следственный комитет Кировской области возбудил два уголовных дела об особо крупном коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) на заместителя гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Киров» Александра Остапчука, сообщили в Следственном комитете России. Его обвинили в получении денег и услуг от подрядчика за содействие в получении контрактов на строительство газопроводов и своевременную оплату и приемку работ.

Первым эпизодом коммерческого подкупа следствие считает передачу Александру Остапчуку 10 млн руб. представителем компании. Также на земельных участках подозреваемого построили дом, оснастили его оборудованием, обставили мебелью и залили фундамент гаража. Эти работы обошлись компании в 11 млн руб., полагает следствие.

По информации официального сайта АО «Газпром газораспределение Киров», 45-летний заместитель гендиректора по строительству Александр Остапчук — уроженец Новороссийска. В 1990-х годах служил в вооруженных силах, ветеран боевых действий. Позже работал оператором АЗС, руководил сетью торгово-промышленной компании, в 2010 году занял пост замдиректора по производству Новороссийского завода газобетона, затем руководил ООО «СВС-Снаб». Должность в кировской структуре «Газпрома» занял в 2014 году.

В АО «Газпром газораспределение Киров» проведены обыски, следователи изъяли документы. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие сопровождают сотрудники кировской полиции и ФСБ.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород