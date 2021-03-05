Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему сервис trade-in выгоден не только покупателям, но и застройщикам.



Сервис trade-in активно завоевывает рынок недвижимости. Принцип действия тот же, что и на автомобильном рынке. Оформление, правда, происходит значительно дольше. Выбранная квартира в новостройке бронируется на определенный срок, пока застройщик или его агент продают старое жилье клиента.

Когда это жилье удается реализовать, вырученные средства перечисляются на оплату новой квартиры. Еще два года назад сервис trade-in был представлен в единичных новостройках города. Теперь его предлагают застройщики более 110 жилых комплексов, а за год доля проектов с trade-in выросла с 18% почти до 30%, посчитали аналитики компании «Метриум».

Более половины проектов, в которых сегодня можно приобрести недвижимость через trade-in, представлены в комфорт-классе — это 60% предложения в сегменте, еще 30% — в бизнес-классе. Есть варианты и в высокобюджетных домах, но это проходит скорее в персональном формате, а не в массовом. Девелоперы рассматривают возможность оформления такой сделки по отдельному запросу клиента.

В нынешних условиях на рынке новостроек trade-in становится все более востребованной схемой покупки жилья, отмечают эксперты. С одной стороны, ипотека со сниженной ставкой сделала жилье доступнее за счет снижения ежемесячного платежа, а с другой — изменились условия сделок.

Вариант, когда застройщик бронирует за клиентом новый лот и фиксирует его цену, а старую жилплощадь реализует через свой отдел trade-in или с привлечением агентств-партнеров, позволяет быстро продать прежний объект клиента и, что важно, по рыночной цене или с небольшим дисконтом. А застройщикам сервис trade-in позволяет расширить круг потенциальных покупателей.