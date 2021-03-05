Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие мировые премьеры состоялись на гала-концерте закрытия фестиваля в Сочи, какой вечер запомнился больше всего и чем был обескуражен бельгийский композитор Патрик де Клерк.

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, проходивший в Сочи в 14-й раз, стал одним из первых крупных фестивалей, символизирующих возвращение к нормальной жизни.

На гала-концерте закрытия состоялись две мировые премьеры: пьеса «Исход горькой воды», написанная для сочинского фестиваля британским композитором Шарлоттой Брей, сама она не сумела приехать на премьеру из-за строгих ограничений. А вот бельгийский композитор Патрик де Клерк все-таки смог присутствовать на своем концерте для электрогитары с оркестром, хотя и был несколько обескуражен тем, что в Сочи почти никто не ходит в масках.

Разнообразие жанров фестиваля «звучало» буквально в каждом мероприятии. Джаз, классика, балет, театрально-музыкальные премьеры, включая «Гамлета» в исполнении Евгения Миронова. Впервые в Сочи выступили оперные певцы Аида Гарифуллина и Ильдар Абдразаков. Пожалуй, больше всего запомнился вечер ансамбля Soqquadro Italiano и обладателя уникального контратенора, актера и танцовщика Винченцо Капеццуто. Репертуар ансамбля «Итальянской кавардак» (примерно так можно перевести их название) простирается от раннего итальянского барокко и сефардских напевов до современных cantautore.

С исполнительным директором фестиваля Дмитрием Гринченко мы говорили во время репетиции гала: «Год непростой для всех. И для бизнеса непростой. Но то, что нас поддержали наши постоянные партнеры, что у нас появились новые партнеры, тот же ВТБ, — это сыграло огромную роль. Все хотели по мере возможностей, поучаствовать и поддержать нас. Поэтому, несмотря на 30%-е ограничения в зрительном зале, фестиваль по общему бюджету стал не хуже, а лучше даже, чем в предыдущие годы. Странная история, мы сами до конца не можем осознать».

В следующем году у фестиваля будет юбилей. 15-е планируют отметить в феврале 2022 показом всего лучшего, что было создано благодаря сочинским фестивалям за эти годы.