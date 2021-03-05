«Валенсия» — «Вильярреал»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 5 марта

5 марта «Валенсия» примет «Вильярреал» в матче 26-го тура Ла Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Валенсии» можно поставить за 3.90, на победу «Вильярреала» — за 2.12, на ничью — за 3.35, на гол из-за штрафной — за 2.80, на дубль – за 4.20, на удаление — за 3.80, на то, что первый гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту, — за 3.05.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Гамейро можно поставить за 4.00, на голевую передачу Парехо — за 6.00, на гол Алькасера головой — за 10.00, на гол или ассист Морено — за 2.10, на то, что гол забьет Макси Гомес или Гедеш, — за 3.20.

Макси Гомес

В 22 играх чемпионата Испании Макси Гомес забил 5 мячей. На гол уругвайца и победу «Валенсии» можно поставить за 8.00, на ассист — за 9.00, на гол правой ногой — за 4.50, на гол головой — за 9.00, на то, что Максимилиан забьет или отдаст голевую передачу, — за 3.20.

Всего в Линии более 10 котировок на Гомеса. Варианты с самыми крупными коэффициентами: дубль за 18.00, гол из-за штрафной за 20.00, первый гол и ничья за 25.00.

Жерар Морено

Морено – самый результативный игрок «Вильярреала». В 20 матчах Ла Лиги нападающий записал на свой счет 14 голов. На гол Жерара в первом тайме можно поставить за 4.00, на голевую передачу — за 5.50, на дубль — за 7.00, на гол из-за штрафной — за 10.00, на то, что Морено забьет первый или последний гол, — за 3.20.

Всего в Линии более 15 котировок на Морено. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и ассист за 13.00, голы в обоих таймах за 16.00, удаление за 40.00.

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