05 марта, пятница
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Главный дизайнер Mercedes-Benz показал тизер электромобиля EQS

Компания Mercedes-Benz показала тизер электромобиля EQS, которые на своей странице в Instagram раскрыл шеф-дизайнер немецкого автопроизводителя Гордон Вагенер.

Судя по снимкам, флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS получит кузов лифтбек и будет отличаться элегантным силуэтом за счет особенностей компоновки, которую дает электрическая силовая установка.

Напомним, ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками. Также в компании сообщили, что Mercedes-Benz EQS станет одной из моделей с «заряженной» версией от AMG.

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