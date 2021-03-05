В Курской области создана еще одна природоохранная зона

Охранная зона памятника природы регионального значения «Балка Ржавец» площадью 287,52 га создана в Курской области, сообщила пресс-служба региональной администрации. Ожидается, что охранная зона поможет защитить памятник природы, снизив негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на природные комплексы и объекты.

Комплекс степной и меловой растительности расположен в Мантуровском районе. Интерес представляют его склоны и уникальные почвы. «Балка Ржавец» является местом обитания редких видов флоры и фауны, в том числе внесенных в Красную книгу РФ. В частности, на территории памятника отмечено 259 видов сосудистых растений, 42 из которых внесены в Красную книгу Курской области, а пять – в Красную книгу России. Кроме того, здесь зарегистрировано 123 вида беспозвоночных животных, два из которых внесены в Красную книгу Курской области. Установлено наличие 48 видов позвоночных животных и 43 видов птиц.

Ранее в регионе была создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Левобережье реки Камышенка у деревни Екатериновка» на 77,8 га.

О причине строек в охранной зоне курского заповедника, читайте в материале ''Ъ-Черноземье'' «Дело в переводе».

Ирина Лобанова