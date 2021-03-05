Сбер потратит на выплату рекордных дивидендов больше половины прибыли

По итогам 2020 года Сбер планирует выплатить акционерам 422,5 млрд руб. дивидендов. Это 55,7% от чистой прибыли группы по МСФО. Таким образом, Сбер второй год подряд будет выплачивать рекордную не только для компании, но и для России в целом сумму.

Пандемия коронавируса не повлияла на решение Сбера о выплате дивидендов. Как пояснил председатель правления Герман Греф на конференции с инвесторами, компания чувствует себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который был выплачен по итогам 2019 года.

Сумма дивидендов на акцию составит 18,7 руб. Половина из общей суммы дивидендов получит бюджет Российской Федерации — 211,25 млрд руб. А это и развитие инфрастуктуры в стране, и зарплаты учителям и врачам. Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.

ПАО Сбербанк