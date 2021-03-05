В Рыбинске началась реставрация старейшего городского фонтана

В городе Рыбинске Ярославской области началась реставрация старейшего городского фонтана, располагающегося в Карякинском саду, сообщили в пресс-службе администрации города. Реставрационные работы выполнит подрядная организация ООО «МАН», имеющая лицензию и разрешение на данную деятельность. С подрядчиком заключен контракт на 4 млн руб. Деньги были выделены из местного бюджета.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время специалисты очищают чугунную чашу фонтана от слоев краски.

«За сто лет фонтан как минимум четыре раза менял цвет: был золотым, серебряным, голубым и бежевым. Всю эту наслойку удаляют с помощью специальной жидкости и скребка»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что работы по очистке чугуна займут около двух недель.

Директор подрядной организации Андрей Маслов отметил, что сама чаша и стойка фонтана сохранились неплохо.

«В одном месте не хватает элементов – чугунного листочка и айвы. Мы все очистим, сделаем слепок, и по нему отольем новый и закрепим на нужном месте. Частично сохранились гвоздики – это рассекатели воды, их тоже будем восстанавливать»,— рассказал господин Маслов.

По данным пресс-службы, кроме реставрации фонтана, подрядчик проведет ремонт инженерных коммуникаций сооружения. По окончанию работ фонтан сможет работать в двух режимах. Запустить фонтан планируется в начале лета 2021 года.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что жительница города Данилова подарила Рыбинску пару белых лебедей, которых сама вырастила. Лебеди будут жить в Карякинском парке.

Дарья Сабаева