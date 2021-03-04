Рыбинск получил в подарок двух белых лебедей

Город Рыбинск Ярославской области получил в подарок пару белых лебедей, сообщил на своей странице в соцсети глава Рыбинска Денис Добряков. Он рассказал, что подарок сделала жительница города Данилова, многодетная мама Анастасия Гуныгина, которая сама вырастила лебедей из птенцов. В Рыбинске лебеди будут жить в Карякинском парке.

«Прекрасный во всех смыслах подарок пришел нам из Данилова. Анастасия Гуныгина предала в наш Карякинский парк пару белых лебедей. Она вырастила их из птенцов, ухаживала и заботилась и новое место стала искать лишь для того, чтобы обеспечить своим птицам лучшие условия. Лебедям нужна вода, незамерзающий источник»,— написал господин Добряков.

Он рассказал, что Анастасии Гуныгиной было направлено описание Карякинского парка.

«Она внимательно все изучила, была восхищена и красотой сада, и тем, что есть пруд, постоянная охрана. Сегодня пара приехала в Рыбинск. Это лебеди-шипуны, самец и самка, им по три года. Птицы домашние, питаются овощами и зерновыми, улетать не планируют»,— поделился глава города.

Денис Добряков попросил жителей Рыбинска подумать над именами новых обитателей городского парка.

Антон Антонов