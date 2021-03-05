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В Петербурге суд взыскал 5,8 млн рублей за уничтожение паркового газона

Суд апелляционной инстанции взыскал с ООО «ПетроСтрой Ритм» более 5,8 млн рублей в доход города по иску природоохранного прокурора. Поводом для судебных разбирательств послужило уничтожение газона на площади 7282 кв. метров.

Об этом сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры. Иск к компании был подан в Московский районный суд. В обосновании требований прокурор указал, что проведенная проверка выявила уничтожение газона при прокладке «ПетроСтрой Ритм» кабельной линии в безымянном парке между улицами Софийской, Дмитрова и Бухарестской. Райсуд отказал в требованиях, после чего прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд встал на сторону истца и удовлетворил требования в полном объеме на сумму более 5,8 млн рублей.

Отмечается, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Курортном районе Петербурга завели уголовное дело по факту незаконной вырубки леса.

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