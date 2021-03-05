Быстрый фрибет

Букмекерская компания «Фонбет» с 5 по 18 марта 2021 года проводит акцию «Счастливый экспресс» для действующих и новых игроков. Чтобы принять участие в акции, клиентам компании необходимо в течение цикла, который длится 24 часа, сделать ставки типа «экспресс» на общую сумму от 1000 рублей. При этом общий коэффициент выигрыша должен быть не менее 1.80, а минимальный коэффициент выигрыша по каждому из событий в пари — не менее 1.30. Ставки принимаются только на хоккей, но самый разный — в том числе, на хоккей с мячом, хоккей на траве, хоккей на роликах и на киберхоккей. В учет идут рассчитанные ставки — как выигрышные, так и проигравшие.

При соблюдении всех условий акции клиент увидит на сайте «Фонбета» кнопку «Получить приз», которая приведет его к генератору бонусов в виде девяти хоккейных свитеров с разными номерами, каждый из которых предполагает возможность получения бонуса определенного условного номинала. После визуализации розыгрыша приза произойдет начисление бонусов, которые отобразятся в личном кабинете. Полученные фрибеты можно будет использовать для ставок на матчи Чемпионата КХЛ. Правда, нужно будет поторопиться их потратить — действуют они только в течение пяти дней после начисления.

В ходе акции «Счастливый экспресс» будут разыгрываться следующие бонусы: один фрибет с условным номиналом 100 тысяч рублей, два с условным номиналом 50 тысяч рублей, три фрибета по 30 тысяч рублей, десять фрибетов по 10 тысяч рублей. Также будет разыграно 20 бонусов с условным номиналом 5 тысяч рублей, 300 фрибетов по 1 тысяче рублей и 9000 фрибетов с условным номиналом 500 рублей.

При этом, общее количество бонусов какого-либо условного номинала в течение срока проведения акции может быть увеличено на усмотрение букмекера, в зависимости от общего количества участников «Счастливого экспресса».

Новые клиенты, ранее не зарегистрированные на сайте БК «Фонбет» или в мобильном приложении компании, также могут запрыгнуть в «Счастливый экспресс». Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте Фонбет и пройти процедуру идентификации. После этого найти в личном кабинете ссылку на страницу акции «Счастливый экспресс» и принять условия акции, нажав на кнопку «Участвовать».