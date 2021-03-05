Конфискована квартира в Нью-Йорке члена-корреспондента РАН кардиохирурга Покушалова

В Новосибирске суд частично удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о конфискации зарубежной недвижимости Евгения Покушалова — члена-корреспондента РАН и бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина. По информации облпрокуратуры, в доход государства реквизирована квартира врача в Нью-Йорке стоимостью около $1,3 млн.

Доходами Евгения Покушалова правоохранители заинтересовались в 2019 году. Управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях на сумму 1,3 млрд руб. в клинике Мешалкина, одним из фигурантов которого стал Евгений Покушалов, курировавший научно-экспериментальную деятельность медцентра (это дело пока расследуется).

Расчеты прокуроров, по их словам, показали явный дисбаланс между доходами, полученными семьей Евгения Покушалова, и расходами. Они потребовали обратить в доход государства две квартиры в нью-йоркском Бруклине стоимостью около 123 млн руб. Одна из них была зарегистрирована на Евгения Покушалова, вторая оформлена на фирму One Hanson Place 16G LLC, соучредителем которой кардиохирург является вместе с сестрой. Евгений Покушалов не сумел убедить прокуроров в законности происхождения средств, на которые была приобретена американская недвижимость. В мае 2020 года надзорное ведомство направило в Советский райсуд Новосибирска иск о конфискации этого имущества.

Подробнее о деле Евгения Покушалова читайте в публикации “Ъ” «У русского кардиолога отбирают квартиры в Нью-Йорке».

Константин Воронов, Новосибирск