МИД РФ пообещал скоро ответить на американские санкции

Россия скоро опубликует свой санкционный список в ответ на ограничения США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «работа ведется», но примерные сроки госпожа Захарова не назвала.

«Учитывая, как они (США.— “Ъ”) себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет»,— сказала госпожа Захарова в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале», отвечая на вопрос о сроках ответа на санкции США (цитата по ТАСС).

«Учитывая их подход к тому, чтобы придать всему этому такое феерическое информационное измерение, мы их тоже, как у нас любят говорить, услышали, восприняли»,— сказала Мария Захарова.

2 марта США и ЕС объявили о санкциях против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Под американские санкции подпали: директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Этот список пересекается с санкциями ЕС.

Подробности — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».