Уставный суд не выявил нарушений устава Петербурга при введении «коронавирусных» ограничений

Уставный суд Петербурга не выявил нарушений устава города при введении Смольным весной ряда антиковидных ограничений. Производство по делу прекращено.

В суд ранее обратились депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов и Максим Резник. Они просили проверить на соответствие городскому уставу положения законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и «актикоронавирусного» постановления губернатора № 121. Депутаты указывали, что неточность в формулировке закона позволила Смольному «вмешиваться в компетенции иных органов и ветвей власти».