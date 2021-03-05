Дебиторскую задолженность «Афипского энергопарка» продают за 152 млн рублей

Права требования ООО «Афипский энергопарк» выставлены на торги за 152, 2 млн руб., сообщает в ЕФРСБ конкурсный управляющий банкрота.

Продаются права требования к Виктору Шияну на сумму 169,1 млн руб. Торги назначены на 16 марта.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года дебиторка «Афипского энергопарка» продавалась за 169,1 млн руб. По данным ЕФРСБ, торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Годом ранее бывший руководитель компании Виктор Шиян был привлечен к субсидиарной ответственности на те же 169 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Афипский ЭнергоПарк» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году, основной вид деятельности— покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Компания еализовывала в Северском районе Кубани проект по строительству производственно-складского комплекса. Инвестиции в проект оценивались в 500 млн руб. В 2017 году убыток компании составил 353 тыс. руб. при выручке 862 тыс. руб.

С заявлением о признании ООО «Афипский Энергопарк» банкротом в мае 2016 года в краевой арбитраж обратилось ПАО «Банк ФК "Открытие"». Сумма требования банка составляла 74 млн руб. по договору об ипотеке.

Виктория Колганова