За долги могут поторговаться

Конкурсный управляющий ООО «Афипский ЭнергоПарк» выставил на торги дебиторскую задолженность банкрота за 169,1 млн руб. В марте 2020 года краевой арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании бывшего руководителя ООО Виктора Шияна. Сумма взыскания составила 169 млн руб., право выкупа этого долга и выставляется на торги. Эксперты отмечают, что перспективы взыскания по дебиторской задолженности зависят от финансового состояния должника— Виктора Шияна.

Конкурсный управляющий ООО «Афипский ЭнергоПарк» Михаил Колесников выставил на торги дебиторскую задолженность банкрота. На аукционе торгуется один лот общей стоимостью 169,1 млн руб. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В лот входит право требования с Виктора Шияна в пользу ООО «Афипский ЭнергоПарк». Торги назначены на 1 марта 2021 года.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, в марте 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании Виктора Шияна как бывшего руководителя ООО «Афипский ЭнергоПарк». С него в конкурсную массу предприятия взыскано 169 млн руб. С таким иском в суд обратился конкурсный управляющий общества Михаил Колесников.

В декабре 2020 года управляющий ООО «Афипский ЭнергоПарк» разместил в ЕФРСБ результаты дополнительной инвентаризации имущества банкрота. В частности, была инвентаризована дебиторская задолженность компании, которая, согласно акту, составила те же 169,1 млн руб. Должником является Виктор Шиян. В настоящее время господин Шиян значится одним из совладельцев ТОО «Стройпромжилфонд» с долей в УК 20%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Афипский ЭнергоПарк» зарегистрировано в Краснодаре в июле 2011 года. Основной вид деятельности— покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В 2015 году компания понесла чистый убыток в 28,07 млн руб. В 2016 и 2017 годах убыток компании составил 399 и 353 тыс. руб. соответственно. С заявлением о признании ООО «Афипский ЭнергоПарк» банкротом в краевой арбитраж обратилось ПАО «Банк ФК "Открытие"» в мае 2016 года. В сентябре того же года в отношении должника было введено конкурсное производство. Сумма требования банка составляла 74 млн руб. по договору об ипотеке.

В 2014 году ООО «Афипский ЭнергоПарк» заявляло о намерении построить в Северском районе логистический комплекс общей площадью 25 тыс. кв. м стоимостью 500 млн руб. Ввод комплекса в эксплуатацию был запланирован на 2016 год.

Склад располагается вдоль трассы Краснодар— Новороссийск в районе поселка Афипского, на территории СПК «Аврора». Уже реализована первая очередь комплекса общей площадью 12 тыс. кв. м производственно-складских помещений. Согласно данным с сайта компании, на площадке размещены объекты энергоснабжения, водозаборный узел, очистные сооружения, низкотемпературный склад-холодильник, система видеонаблюдения и пожаробезопасности, созданы условия для обеспечения 1,2 МВт электрической мощности, а также оборудована территория для подъезда и стоянки грузового автотранспорта. Кроме того, на территории возведен один блок под овощехранилище площадью 6 тыс. кв. м и четыре блока под производство и офисы площадью 1,5 тыс. кв. м каждый.

После того как предприятие признали банкротом, недостроенные складские помещения несколько раз выставлялись на торги. Они не были реализованы.

Аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк отмечает, что оценить кредитоспособность бывшего руководителя ООО «Афипский ЭнергоПарк» не представляется возможным, а значит, перспективы взыскания по субсидиарной ответственности дебиторской задолженности компании также оценить довольно сложно. «В базе ФССП все исполнительные производства в отношении данного гражданина, за исключением одного— на сумму около 200 тыс. руб., закрыты, что косвенно свидетельствует о его кредитоспособности»,— отметил при этом аналитик.

Елена Рыжкова