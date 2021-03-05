«Рифей» исполнил предъявленные свердловским УФАС требования

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Рифей» (аффилирована с «Корпорацией СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова) исполнил требования, предъявленные в предупреждении управления ФАС по Свердловской области, сообщила пресс-служба компании.

Ранее УФАС вынесло оператору предупреждение из-за выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство отмечало, что «Рифей» навязывал индивидуальному предпринимателю невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО и выставил счета за услуги, которые фактически не оказывались. УФАС обязало компанию отозвать счета и составить договор в соответствие с нормой.

Как сообщила пресс-служба компании «Рифей», в договор были включены дополнительные условия по первичному документообороту, что являлось требованием предпринимателя. Оператор также отозвал счета за август, сентябрь и октябрь. «Договор приведен в соответствие с типовой формой, проект направлен в адрес потребителя»,— говорится в сообщении компании.

Напомним, с 1 января 2019 года в России началась реализация «мусорной реформы». Она предполагает, что за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. В Свердловской области заключены договоры с тремя предприятиями: в Северной зоне — с «Рифеем», в Западной — с «Экосервисом», в Восточной — с ЕМУП «Спецавтобаза».

Михаил Мананников