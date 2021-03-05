Jeep показал тизер модели Wagoneer

Компания Jeep анонсировала новую модель Wagoneer, премьера которой должна состояться в 2021 году.

Grand adventures are just around the corner. Available Summer 2021. @wagoneer pic.twitter.com/Yx7wtHrpNQ — Jeep (@Jeep) March 4, 2021

Какой-либо информации о новинке, кроме опубликованного на странице марки в Twitter видеоролика, нет. Ожидается, что новая модель станет одной из флагманских в линейке американского бренда.

Напомним, в линейке Jeep уже существовала модель Wagoneer: первое поколение полноразмерного внедорожника выпускалось с 1963 по 1991 годы (в 1984-1991 автомобиль именовался Grand Wagoneer — прототип этой модели нового поколения показали осенью 2020 года), с 1983 по 1990 годы это был среднеразмерный внедорожник, а в 1993 году Wagoneer превратился в модификацию Jeep Grand Cherokee.