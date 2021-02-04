04 февраля, четверг
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Глава Ростовского района Сергей Шокин ушел в отставку

В Ярославской области глава Ростовского муниципального района Сергей Шокин написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщили в пресс-службе администрации района. О причинах отставки пока не сообщается. В заявлении Сергея Шокина указано, что он увольняется по собственному желанию.

По данным пресс-службы, вчера, 3 февраля у господина Шокина был последний рабочий день. Сегодня в 11 часов состоится внеочередное заседание думы Ростовского муниципального района, на котором будет принята отставка Сергея Шокина. На этом же заседании будет принято решение о сроках проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.

На данный момент временно исполняет обязанности главы Ростовского района первый заместитель главы Ахмет Хадзиев.

София Бастрыгина


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