С 11 по 14 марта в Воронеже пройдет второй фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца». Об этом сообщила пресс-служба организующего форум театра оперы и балета. Помимо спектаклей состоятся также творческие встречи и мастер-классы.

В рамках основной программы фестиваля пройдут три вечера современной хореографии. 11 марта состоится концерт «Взаимосвязи», для которого уже сотрудничавшие с театром и новые балетмейстеры поставят несколько номеров. 13 марта будут показы три премьеры: спектакль «Лета» от Ольги Рыжковой и Олега Петрова, сюита по произведениям Николая Гоголя Donemincognitum Дениса Постоева и Александра Литягина, и «философские рассуждения» «След» Константина Кейхеля. 14 марта в пройдут танцевальный спектакль «Дева» Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского и одноактный балет «Шут» Никиты Высоцкого, отсылающий к балету Сергея Прокофьева «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившего».

Первый фестиваль «RE:Форма танца» прошел в мае 2019 года. Он стал стал единственным проектом в Черноземье, попавшим в поле зрения экспертов премии «Золотая маска». В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль не проходил.

Александр Прытков