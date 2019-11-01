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Воронежские спектакли не попали в номинации на «Золотую маску»

Эксперты театральной премии «Золотая маска» не номинировали ни один спектакль из театров Черноземья, следует из опубликованного на сайте премии списка. Отметим, что среди экспертов черноземные культурные деятели в этом году также не представлены. Единственным проектом, попавшим в лонг-лист премии и отмеченным как заметное событие театрального сезона, стал фестиваль воронежского Театра оперы и балета «RE:Форма танца», в рамках которого для балетной труппы было поставлено несколько современных хореографических спектаклей. Напомним, в прошлом году за «Золотую маску» в 12 номинациях боролись четыре воронежские постановки. В итоге лауреатом премии за лучшую мужскую роль стал Камиль Тукаев.

Подробнее о прошлых номинациях на «Золотую маску» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков


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