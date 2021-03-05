Парижское соглашение

Букмекерская компания «Фонбет» подписала долгосрочное партнерское соглашение с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) — девятикратным чемпионом Франции и финалистом Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Согласно условиям соглашения, «Фонбет» стала официальным партнером ПСЖ в России и странах СНГ. Логотип букмекерской компании будет использоваться в рекламе во время домашних матчей команды в «Лиге 1», а также он появится на официальном сайте и в приложении клуба. Помимо этого, «Фонбет» предложит своим клиентам повышенные коэффициенты на матчи ПСЖ и проведет акции, разработанные совместно с парижским клубом.

Глава спонсорского отдела ПСЖ Марк Армстронг отметил, что в «Пари Сен-Жермен» очень рады новому региональному партнеру клуба. «Количество болельщиков ПСЖ в России и странах СНГ стремительно растет, и сотрудничество с „Фонбет“ оказалось для нас очевидным решением. Компания является лидером букмекерского рынка на этих территориях и прежде всего разделяет наши ценности. Вместе мы будем стремиться к популяризации футбола на территории России и СНГ», — заявил Марк Армстронг.

В свою очередь, директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич подтвердила, что «в России и странах СНГ множество болельщиков парижского клуба». «ПСЖ — сильнейшая команда Франции и одна из лучших в Европе. Уверена, что партнерство с этим клубом будет долгим и укрепит статус „Фонбет“ как ведущего игрока на букмекерском рынке России и стран СНГ», — заключила Алина Якиревич.

«Пари Сен-Жермен» на сегодняшний день действительно является самым титулованным клубом Франции, который девять раз становился чемпионом страны, тринадцать раз выигрывал национальный кубок и девять раз — кубок французской лиги. ПСЖ — уже третий топ-клуб, с которым компания «Фонбет» заключила партнерское соглашение. Ранее компания подписала договоры о сотрудничестве с мадридским «Реалом» и итальянским «Миланом».