Еще 168 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области

На территории Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Еще 11 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в регионе было подтверждено 78 514 случаев COVID-19, более 71 тыс. больных выздоровели, 2 433 человек скончались.

Состояние 288 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 161 из них находится в реанимации, в том числе 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести находятся 1 812 человек.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 марта. Руководитель свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских отметил, что коллективных иммунитет к коронавирусу составляет 26,6%.

В регионе также продолжается массовая вакцинация от вируса. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан, 56,6 тыс. из них — жители Екатеринбурга. Завершили вакцинацию почти 30 тыс. жителей столицы Урала. Господин Козловских сообщил о том, что в конце февраля — начале марта были перебои с поставкой вакцины, которые связывают с технологическими особенностями производства. Свердловские власти ожидают, что после мартовских праздников поставки возобновятся.