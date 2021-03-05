Первый вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов отправлен под домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест первого заместителя председателя городской думы Александра Провоторова. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие. Под домашним арестом вице-спикер пробудет до 3 мая.

Уголовное дело в отношении Александра Провоторова было возбуждено 3 марта. Задержан он был 4 марта по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) во время предвыборной компании в июне 2020 года. Как стало известно в ходе судебного заседания, вице-спикер просил 1 млн руб. за согласование кандидатуры гендиректора торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александра Жукова. Он в прошлом году избрался в гордуму по одномандатному округу №16 в Советском районе, а впервые мандат депутата получил еще в 2001 году.

Александр Провоторов получил сначала 200 тыс. руб., потом еще 800 тыс. руб., но «никаких действий не производил». Александр Жуков был признан потерпевшим. Вице-спикер признал вину.

Подробнее о деле Александра Провоторова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сдача с выборов».

Ирина Лобанова, Александр Прытков