В Верхнедонском районе установили карантин по бешенству

Из-за выявленного случая бешенства на отдельной территории Верхнедонского района введен карантин, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

Карантин установлен на отдельной территории станицы Казанской в пределах: от дома №2 до дома №8 включительно по ул. Степная, от дома №23 до дома №35 включительно по ул. Фрунзе, от дома №15 до дома №21 включительно по ул. Маяковского, от дома №28 до дома №36 включительно по ул. Дзержинского. Ограничения сохранятся до 18 апреля. Теперь на обозначенной территории запрещено проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы пункта.

Напомним, случай бешенства в станице Казанской был диагностирован у дворовой собаки в конце февраля.

Наталья Шинкарева