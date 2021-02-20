На Дону зафиксирован второй в 2021 году случай бешенства

В станице Казанской Верхнедонского района был зафиксирован второй с начала года случай бешенства. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

Как сказано в сообщении, в станице мужчина обратился к ветеринарам, так как заметил у дворняги сильное слюнотечение. За ней было установлено наблюдение, и на третий день животное пало. В результате лабораторных исследований было установлено, что собака болела бешенством. «В очаге ветеринарные врачи привили двух собак, 2 кошек, 1 голову КРС и 3 свиней. Контактировавшие с дворнягой, сын владельца животного и выезжавший на вызов ветеринарный врач направлены в медицинское учреждение. В ближайшее время на отдельной территории станицы Казанской будет установлен карантин»,— говорится в сообщении.

Напомним, первый случай бешенства был выявлен в начале февраля в одном из охотничьих угодий. Вирус был выявлен при исследовании застреленного шакала.

Наталья Шинкарева