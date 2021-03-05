Сочинский «Водоканал» планирует поставить на рынок Кубани 3 тысячи тонн удобрения из осадочного ила

Удобрение из высушенного осадочного ила, которое производится на очистных сооружениях сочинского МУП «Водоканал», будет поставляться в фермерские хозяйства на территории Краснодарского края. В 2021 году в регионе планируется реализовать около 3 тыс. т удобрения, изготовленного по технологии «ВОГ-5» из активного ила, сообщает пресс-служба организации. В дальнейшем объем поставок планируется наращивать.

Переработка осадочного ила в удобрение позволит МУП «Водоканал» сэкономить около 70 млн руб. в год, которые ранее тратились на утилизацию отходов.

Сообщается, что монополистом по оптовым продажам продукции водоканала на кубанском рынке стало воронежское ООО «Витагро». Система «СПАРК-Интерфакс» не располагает информацией о воронежском ООО «Витагро». Ранее под таким названием на воронежском рынке фотоуслуг работало микропредприятие ООО «Циферки».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, МУП «Водоканал» участвует в национальной программе «Производительность труда», в рамках которой на предприятии введены современные производственные методики. Это позволило на 35% сократить время ликвидации коммунальных аварий.

Ольга Логинова