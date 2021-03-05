Sony запатентовала технологию использования банана в качестве геймпада

Японская компания Sony зарегистрировала патент, который позволяет использовать любой неэлектронный объект в качестве геймпада. В качестве примера Sony привела возможность использовать банан в качестве джойстика.

Вещь не должна быть светящейся, а также работать на электронике. Для считывания данных будет использоваться камера, которая будет отслеживать ввод данных на поверхности предмета, в том числе виртуальных кнопок. Благодаря считыванию положения предмета в пространстве можно будет управлять игровой камерой, а если вещь выйдет из поле зрения камеры, то игра будет поставлена на паузу.

Также можно будет одновременно использовать два неинтерактивных объекта в качестве геймпадов, в том числе два банана. Например, предполагается, что, удерживая два апельсина, можно будет представить, что они рулевое колесо и использовать их для управления транспортными средствами.

Евгений Федуненко