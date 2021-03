Sony запатентовала технологию использования банана в качестве геймпада

Японская компания Sony зарегистрировала патент, который позволяет использовать любой неэлектронный объект в качестве геймпада. В качестве примера Sony привела возможность использовать банан в качестве джойстика.

Sony’s Latest Patent Is Bananas, But It Hints Towards The Future Of Object Tracking - https://t.co/GccLaK1IYI #PS5 #PSVR2 #Patent #Random pic.twitter.com/todNuQa5bz