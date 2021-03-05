Суперкары Porsche попробовали на прочность лед Байкала

С радующей душу регулярностью компания «Порше Руссланд» организует тест-драйвы моделей из своей новой линейки в различных географических широтах. Причем классифицировать подобные мероприятия как обычный тест-драйв — это скорее принизить их статус. Более справедливым их было бы назвать полноценными путешествиями, наполненными впечатлениями от окружающей вокруг природы, на самых инновационных автомобилях, управление которыми дает невероятный выброс адреналина. Также можно неожиданно оказаться участником экстремальных гонок, проходящих под флагом легендарной штутгартской автомобильной марки.

В конце февраля «Порше Руссланд» подготовила плацдарм для марш-броска нескольких групп — от журналистов глянцевых, деловых и автомобильных изданий до специалистов и дилеров — на живописный зимний Байкал. Гостеприимный отель, расположившийся на берегу знаменитого на весь мир озера и превратившийся на этот период в настоящий городок Porsche, словно специально огородился холмами со стороны суши от суеты и внешнего мира, чтобы ничто не могло отвлечь собравшихся от представления нового электрического спорткара Taycan.

Фото: Пресс-служба ООО «Порше Руссланд»

Мировая премьера Porsche Taycan состоялась в сентябре 2019 года. С этого месяца дилеры в России одновременно со всем миром начали принимать заказы, а потенциальные покупатели в дилерских центрах — подбирать конфигурацию будущего автомобиля и заключать договоры поставки. Спустя 14 месяцев, со 2 декабря 2020 года, первые автомобили начали передаваться в руки своих владельцев. По данным компании, в декабре 2020 года по всей России покупателям Taycan было передано 156 автомобилей и собрано еще до конца года еще почти 250 заказов, что вывело Porsche в лидеры по продажам электрических автомобилей в России по сравнению с другими автомобильными брендами.

Фото: Пресс-служба ООО «Порше Руссланд»

В последнее время на мероприятиях, где презентуются уже полностью электрические автомобили, часто проскальзывает мысль об уже скором и неизбежном уходе из эксплуатации классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). И хотя сегодня исчезновение автомобилей с ДВС кажется еще каким-то очень далеким будущим, но все идет к тому, что мы это будущее все же увидим в ближайшие 10–15 лет. Хотя бы потому, что ряд стран уже сообщили о скором отказе от автомобилей с ДВС. Например, Китай, заявивший, что с 2030 года не будет больше продавать бензиновые автомобили, а Великобритания вообще планирует с этого же года полностью запретить эксплуатацию на своей территории работающих на бензине, газе или дизеле автомобилей.

Да и сами представители компании Porsche отмечали уже не раз, что стремительное развитие сегмента «электрических» автомобилей практически неизбежно. Во-первых, глобальное потепление заставляет производителей разворачиваться в сторону электроавтомобильности. Во-вторых, ведущие индустриальные страны в последнее время особенно остро ставят вопрос об уменьшении вредных выбросов в мегаполисах, пытаясь решить проблему локального загрязнения окружающей среды. И третья причина, которая является следствием первых двух, — это влияние законодательства и повышение требований к экологичности автомобилей. И хотя эти требования в России будут узаконены, скорее всего, еще не скоро, в Европе к этому давно относятся очень серьезно.

Также на стремительное увеличение числа электроавтомобилей в линейках ведущих мировых автомобильных грандов влияет развитие технологий. В частности, появление аккумуляторных батарей, которые дают возможности сделать пробег электрического автомобиля сравнимым с бензиновыми моторами. Плюс во всем мире наблюдаются масштабные инвестиции в зарядную инфраструктуру, да и сам рынок также уже почти готов к полной «электрификации», что подтверждается высокими продажами гибридных или полностью электрических автомобилей. При этом очевидно, что и гибридные автомобили вряд ли смогут долго конкурировать с «чистым электричеством», так как они все равно являются неким компромиссом и, очевидно, переходной моделью. И представляют из себя сложное, а значит, и дорогое в производстве и обслуживании устройство.

Фото: Пресс-служба ООО «Порше Руссланд»

Байкальский тест-драйв в формате «электричество против двигателей внутреннего сгорания» получился очень необычным. По сути, организаторы тура на Байкал предоставили собравшимся возможность почувствовать себя немного в будущем, проведя тест-драйв инновационного Taycan, представленного моделями 4S, Turbo и флагманской версией Turbo S в не самых простых дорожных, а точнее все же в ледовых, условиях. И при этом получить возможность сравнить свои ощущения от вождения с управлением классикой Porsche в виде легендарных 911 моделей.

Командой Центра вождения Porsche в России для участников Taycan Baikal Tour была подготовлена программа непосредственно на люду бухты Ая, сделанная в стиле известных соревнований джимханы, которая сочетала в себе отработку различных элементов на льду при управлении различных моделей Porsche Taycan и Porsche 911.

Джимхана — популярный вид автоспорта, в котором есть точка старта, ряд препятствий и финиш, которого нужно достичь за минимально короткий промежуток времени. Особенно джимхана получила распространение в Японии, Великобритании, Южной Африке и США. Трассы джимханы обычно достаточно сложны, и запоминание трассы — одна из важнейших частей этого спорта. Водитель должен проходить трассу в заранее установленном порядке, показывая различные техники вождения. Проходя трассу джимханы, гонщик должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, показывать упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением «восьмерок» и другие сложные элементы.

Участники программы Taycan Baikal Tour в полной мере смогли ощутить себя полноценными гонщиками, тренируясь первые полдня на шести различных участках, чтобы уже после обеда соединить эти участки в единую трассу, пройдя по два квалификационных заезда на время. Удалось ли после этого сделать однозначный вывод о том, какие автомобили в управлении лучше? Классический и давно уже очень популярный у ценителей спортивных автомобилей 911-й? Или пока еще набирающий популярность у поклонников бренда Porsche полностью электрический Taycan? Конечно же, нет. Оба автомобиля хороши и уникальны по-своему, и каждый из участников тест-драйва может сделать для себя свой вывод. Кому-то не будет хватать в Taycan привычного поршевского рычания, а кто-то, наоборот, будет очарован его мощностью и бесшумностью. Очевидно одно: с появлением в линейке Porsche новых полностью электрических суперкаров Tayсan число поклонников легендарной марки во всем мире возрастет еще больше.