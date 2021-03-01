Fix Price закрыла книгу перед IPO Ритейлер собрал заявки инвесторов за один день

Российский ритейлер Fix Price, продающий товары с фиксированными ценами, за один день смог закрыть книгу заявок от потенциальных инвесторов, готовых выкупить акции сети в рамках запланированного на 10 марта IPO сети. Такой ажиотажный спрос может быть вызван обещаниями щедрых дивидендов: компания пообещала направить на эти цели как минимум половину чистой прибыли.

О том, что Fix Price, готовящейся провести IPO 10 марта на Лондонской и Московской биржах, удалось в первый же день объявления ценового диапазона на свои акции покрыть книгу заявок, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ходом сбором заявки. Эту информацию подтвердили два источника “Ъ” из числа инвестбанкиров, наблюдающих за ходом подготовки размещений акций Fix Price. Заявки от потенциальных инвесторов будут приниматься до 4 марта.

В понедельник, 1 марта, Fix Price объявила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от $8,75 до $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, капитализация сети может составить $7,4—8,3 млрд.

При этом ритейлер разместит до 170 млн GDR. В компании заявили, что в ходе IPO планируют привлечь от $1,5 млрд до $1,7 млрд.

Глобальные депозитарные расписки инвесторам могут продать основатели компании Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, а также структуры Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и Goldman Sachs.

Если Fix Price разместится по верхней границе ценового диапазона, сделка станет крупнейшим российским IPO с 2012 года, посчитал «Интерфакс». Так, например, En+ Group в конце 2017 года привлек $1,5 млрд. В случае если высокий спрос подтолкнет ценовой коридор вверх, как было недавно с IPO маркетплейса Ozon, Fix Price сможет посоперничать и с IPO «МегаФона», привлекшим в 2012 году $1,86 млрд с учетом опциона на доразмещение.

IPO онлайн-ритейлера Ozon, проведенного на NASDAQ в ноябре 2020 года, вызвала интерес инвесторов к российским розничным компаниям. Несмотря на кризис на фоне пандемии, компания выручила от размещения акций $990 млн, а капитализация превысила $7,1 млрд. Эксперты связывали это взрывным ростом интернет-торговли из-за локдауна.

В случае с Fix Price интерес инвесторов может быть связан с тем, что россияне, пытаясь экономить в кризис, предпочитают товары повседневного спроса в дешевом ценовом сегменте.

Так, например, по подсчетам NielsenIQ, с сентября 2020 года по январь 2021 года доля россиян, ощутивших на своих доходах негативный эффект от пандемии, почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих потребителей составляет почти 70%.

Инвестиционная привлекательность Fix Price отличается от Ozon, считают аналитики «Финам». В инвесткомпании констатируют, что по итогам 2020 года рентабельность по EBITDA Fix Price составила 19,4%, чистая рентабельность — 9,3%, при этом рентабельность инвестиций — рекордные 99%. Там добавили, что ажиотажный интерес к акциям Fix Price со стороны потенциальных инвесторов может быть связан дивидендной политикой ритейлера, который планирует платить акционерам как минимум 50% чистой прибыли. В 2018?2020 годах Fix Price выплатил дивиденды на общую сумму 53,017 млрд руб. Самая крупная сумма была направлена действующим совладельцам в прошлом году — 32,644 млрд руб., или 73% от чистой прибыли.

Халиль Аминов