В строительство крематория на окраине Сарапула вложат 147 млн рублей

Объем инвестиций ООО «Инвест-строй» в возведение крематория в Сарапуле составит 147 млн руб. Реализация проекта позволит создать 35 новых рабочих мест, написал глава города Виктор Шестаков на своей странице во «ВКонтакте».

«Ритуальный комплекс будет включать в себя несколько залов, в том числе — зал кремации. Земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект, расположен на Старом ижевском тракте, в районе общественного кладбища №3, в зоне специального назначения, связанной с захоронениями. Ритуальная деятельность является одним из основных видов его использования»,— отметил господин Шестаков.

Напомним, что ранее ООО «Инвест-Строй» передали земельный участок площадью 7,5 тыс. кв. м по Старому Ижевскому тракту, 19 на окраине Сарапула. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте регионального правительства.