На окраине Сарапула планируют построить крематорий

ООО «Инвест-Строй» передали земельный участок площадью 7,5 тыс. кв. м по Старому Ижевскому тракту, 19 на окраине Сарапула. Компания реализует инвестпроект «Строительство ритуального комплекса», участок предоставляется с видом использования «размещение крематориев». Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте регионального правительства.

Отметим, что указанный участок передали инвестору без проведения торгов. ООО «Инвест-Строй» зарегистрировано в Ижевске. Его основным видом деятельности является создание архитектурных объектов.