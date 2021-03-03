03 марта, среда
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Ижевск. Удмуртия

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На окраине Сарапула планируют построить крематорий

ООО «Инвест-Строй» передали земельный участок площадью 7,5 тыс. кв. м по Старому Ижевскому тракту, 19 на окраине Сарапула. Компания реализует инвестпроект «Строительство ритуального комплекса», участок предоставляется с видом использования «размещение крематориев». Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте регионального правительства.

Отметим, что указанный участок передали инвестору без проведения торгов. ООО «Инвест-Строй» зарегистрировано в Ижевске. Его основным видом деятельности является создание архитектурных объектов.

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