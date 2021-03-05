Темпы вакцинации в Петербурге снизились до 7 тыс. человек в день

Ежедневно в Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 прививаются около 7 тыс. человек в день. В начале февраля этот показатель составлял 10 тыс. человек в день.

Такие данные сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью «Петербургскому дневнику». Он подчеркнул, что без массовой вакцинации и создания иммунной прослойки в 1200000 горожан «пандемию не победить». «Неизбежно придут и третья, и последующие волны пандемии. И не факт, что они будут менее выраженными, чем две прошедшие», — отметил господин Лисовец.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург может выйти на плато по COVID-19 в том числе при высоком уровне заболеваемости.