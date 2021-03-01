Петербург может выйти на плато по COVID-19

Петербург может выйти на плато по COVID-19 при довольно высоком уровне заболеваемости. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По его словам, за прошлую неделю в городе с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 2,54 тыс. человек, а неделей ранее — 2,46 заболевших. «Заболеваемость продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе»,— сообщил господин Лисовец на своей странице в «ВКонтакте».

Председатель комитета добавил, что с понедельника прием инфекционных больных прекращают ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» и ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова».

Напомним, что в Петербурге за последние сутки подтверждено 939 новых случаев заболевания COVID-19.