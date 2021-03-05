Свердловский облизбирком передал мандат Владимира Терешкова

Свердловская избирательная комиссия передала мандат Владимира Терешкова в региональном парламенте члену партии «Единая Россия» Виталию Крупину. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, депутатские полномочия господина Терешкова были досрочно прекращены в середине февраля в связи со смертью. Причиной кончины 26 января стали последствия коронавирса, с которым Владимир Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

Виталий Крупин был одним из зарегистрированных кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» на выборах в заксобрание области в 2016 году. Его кандидатуру на мандат господина Терешкова согласовал президиум генсовета «Единой России». Виталий Крупин является членом партии с 2015 года. В 2016 году стал руководителем федерального партийного проекта «Безопасные дороги» на территории Свердловской области. Господин Крупин является исполнительным директором ООО «Стройконтроль».